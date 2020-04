L’OL offre 70 tablettes pour lutter contre l’isolement

Le département du Rhône a proposé d’offrir des tablettes aux personnes en situation de handicap qui souffrent de l’isolement imposé par le confinement.

L’Olympique Lyonnais a souhaité participer au financement de ce projet ce qui permet de soutenir les établissements d’accueil pour adultes en situation de handicap.

Ainsi, l’OL Fondation et le Département du Rhône offrent 70 tablettes aux 49 structures du département, les bénéficiaires vont pouvoir retrouver un contact avec leurs proches, un lien nécessaire et non négligeable en cette période difficile.

L’Olympique Lyonnais a également fait un appel aux dons pour lutter contre le Covid 19 avec sa plateforme « sOLidaire ».