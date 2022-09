L’OL parmi les plus grosses affluences d’Europe

Sportbible a publié le classement des plus fortes affluences des 5 grands championnats européens après 8 journées. A la 25e place, on retrouve le Groupama Stadium de Décines. Les Lyonnais comptent 45 788 spectateurs en moyenne. En France, seul Marseille fait mieux avec 62 877 spectateurs. Dans ce classement, on retrouve Lens à la 38e place, Lille 41e, Nantes 51e, Rennes 56e, Strasbourg 66e, Nice 69e et Toulouse 70e.



A noter que le trio de tête est composé de Barcelone (83 383 spectateurs), Dortmund (80 783 spectateurs) et le Bayern (75 000 spectateurs).