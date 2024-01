L’OL rechute et retombe dans la zone “Taylor Swift”… Ce qu’il faut retenir de Le Havre-OL (3-1)

Le Havre – Olympique Lyonnais, 18e journée de Ligue 1 : 3-1 (1-0). Buts : Lloris (18e), Sabbi (50e), Operi (62e) pour Le Havre. Lacazette (54e) pour Lyon.

L’OL rechute

Après quatre victoires d’affilées toutes compétitions confondues sans encaisser de but, l’optimisme était revenu autour de l’OL. Et chacun avait bien compris qu’une victoire en terre normande aurait propulsé l’OL à la 12e place, à une distance raisonnable de la zone rouge. C’est au contraire l’inverse qui s’est produit : cette dixième défaite de la saison ramène Lyon dans la “zone Taylor Swift”, la place de barragiste (16e). La pression sera de nouveau très forte sur les épaules des Lyonnais avant de recevoir Rennes lors de la prochaine journée de L1 dans quinze jours.

Soirée cauchemardesque

Bien entendu, l’arbitrage de M.Angoula est au centre de certaines discussions sur les réseaux. Mais est-ce vraiment l’essentiel ? Ne faut-il pas plutôt s’alarmer du fait que l’OL ait attendu la 54e et le but de Lacazette pour cadrer son premier tir ? Ou pointer du doigt le flagrant manque d’agressivité des défenseurs et du gardien lyonnais sur les trois buts adverses ?

2 – Lyon est la 1re équipe à recevoir 2 cartons rouges tout en ayant commis que 4 fautes ou moins sur un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). PasSage. #HACOL pic.twitter.com/9m6MA7gsF7 — OptaJean (@OptaJean) January 14, 2024

Plus d’infos à suivre…