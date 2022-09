L’OL remonté après la blessure de Griedge Mbock

Griedge Mbock sera éloignée des terrains pour au moins six mois, après sa blessure au genou en équipe de France.



Blessée à la 37ème minute de jeu, la défenseure de l’OL a présenté une luxation du genou droit réduite le soir même, en urgence, à l’hôpital de Charleville-Mézières. Rapatriée à Lyon, Griedge Mbock est depuis hospitalisée à l’hôpital Jean Mermoz pour faire un diagnostic plus précis de ses lésions du genou. Une chirurgie, réalisée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, est programmée pour ce mardi. L’indisponibilité de la Lyonnaise est, quant à elle, d’ores et déjà évaluée à 6 mois minimum.

Dans un communiqué, “l’Olympique Lyonnais tient à apporter tout son soutien à Griedge Mbock dans cette période difficile et souhaite préciser qu’il avait expressément demandé à la Fédération Française de Football de ménager ses joueuses pour ces deux rencontres sans enjeu, au vu du calendrier chargé et des nombreux matches disputés cette saison dans les différentes compétitons nationales et internationales. A titre d’exemple, Griedge Mbock a joué 40 matches officiels depuis septembre 2021.”