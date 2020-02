L’OL répond aux Bad Gones

Les Bad Gones ont voulu se faire entendre. Ce dimnche, ils avaient déployé une banderole au Groupama Stadium. On pouvait y lire : “Méthode Coué, valeurs et identités envolées, supporters baladés… Président, où est passé notre OL ?”.

Le club de Jean-Michel Aulas a répondu aux protestations des supporters via un communiqué. Les premiers arguments concernent le mercato d’hiver : “Les ambitions sportives étaient intactes en pouvant investir près de 50 millions d’euros lors du mercato d’hiver”.

L’institution tient également à souligner que les joueurs de Rudi Garcia sont encore “en course dans toutes les compétitions”. et “Le club rappelle aux supporters que le modèle développé par l’OL est la seule solution possible, sans avoir à dépendre d’un richissime actionnaire et sans vivre au-dessus des moyens produits par le club lui-même.”

La contre-attaque est arrivé par la suite avec une critique sur le mauvais timing des supporters pour protester.

“Soutenir le club comme l’a fait Dortmund“

Pour conclure, le club lyonnais glisse une référence à Dortmund, vainqueur face au PSG ce mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-1) : “L’Olympique Lyonnais appelle tous les supporters à soutenir sans réserve le club comme l’a fait Dortmund et qu’il faut laisser un peu de temps à la direction sportive dirigée par Juninho pour qu’elle aboutisse et ainsi rivaliser avec le PSG”