L’OL retrouve une âme, Lacazette par toutes les émotions, Cherki buteur et passeur, ce qu’il faut retenir de OL – Lens (2-1)

OLYMPIQUE LYONNAIS – RACING CLUB DE LENS, 23ème journée de Ligue 1 : 2-1 ( 1-1 ). Buts : Alexandre Lacazette (23e) et Rayan Cherki (64e) pour Lyon. Deiver Machado (39e) pour Lens.

Cherki buteur et passeur magnifique

Devenu titulaire à part entière, il vient de signer tout simplement son match référence en Ligue 1. Son but en force est aussi sublime que sa passe décisive pleine de finesse pour Lacazette sur le premier but. C’est parti, il explose enfin ! “J’espère que ça va continuer comme ça, a-t-il commenté après le match. J’ai la confiance du coach et de mes coéquipiers, je me sens bien. Je joue à un poste qui m’aide et qui aide l’équipe, je pense que cela se voit. Avec Alexandre Lacazette, on a une relation qui dépasse le foot. On s’aime bien, il joue pour moi et je joue pour lui.“

Lacazette par toutes les émotions

En marquant son 14ème but en Ligue 1, il s’est installé à la deuxième place des buteurs de la Ligue 1 (à égalité avec David, Ben Yedder) à une longueur de Balogun (15 buts). Malheureusement blessé musculairement en fin de première période, il a souffert, impuissant, jusqu’au bout avant le coup de sifflet libérateur. Il a cédé le brassard à son pote Tolisso, présent dans l’intensité.

L’OL retrouve une âme

Malgré un avant-match marqué par la contestation des Ultras, la victoire a réconcilié tout le monde et les supporters et les joueurs ont longtemps célébré ensemble cette victoire de prestige, acquise devant 53 426 spectateurs. Sur le terrain, les Lyonnais ont fait preuve d’une abnégation et d’une intensité jamais vues cette saison. Au classement, l’OL n’est que neuvième mais remonte à six points de la cinquième place, désormais détenue par Lille.

Julien Huët