L’OL salue Aulas, Lacazette sur les talons de Mbappé…Ce qu’il faut retenir de OL-Reims (3-0)

Olympique Lyonnais – Stade de Reims, 37ème journée de Ligue 1 : 3-0 (2-0). Buts : Agbadou (2e, c.s.c), Lacazette (8e) et Caqueret (82e).

La der d’Aulas

Voilà c’est fini. Le public lyonnais a applaudi une dernière fois Jean-Michel Aulas, le président de l’OL depuis 1987. L’hommage a surtout été magnifique de la part des supporters : tifos, chants et profonde émotion. Le club s’est efforcé d’être à la hauteur avec un clip magnifique dans l’avant-match diffusé en même temps que l’hymne du club était joué. Après le match, les dirigeants avaient rassemblé plusieurs gloires actuelles et passées de l’OL (Domenech, Garde, Caveglia, Anderson, Delmotte, Abily, Bompastor, Hegerberg…) pour retracer le parcours de JMA. Le boss a ensuite fait un émouvant tour d’honneur, sans s’emparer du micro du speaker. Celui-ci a tout de même tendu le micro au moment où JMA s’est adressé aux Bad Gones. Dans ce discours, Jean-Michel Aulas a contenu son émotion, en dépit des images l’ayant fréquemment montré au bord des larmes.

Il s’est également adressé en zone mixte après le match : “L’intensité de cette émotion était extraordinaire. Elle a pris le dessus sur la fierté. Je remercie le public lyonnais. Cette soirée sera inoubliable pour moi.”

La vidéo Facebook Tonic Radio de l’hommage du stade à Jean-Michel Aulas : https://fb.watch/kOf4Th4X2o/

Lacazette sur les talons de Mbappé

A une journée de la fin, le capitaine de l’OL est revenu à une longueur de Mbappé dans la course au titre de meilleur buteur du championnat. Auteur de son 27ème but de la saison, Lacazette a malheureusement été privé par la VAR du 28ème qui l’aurait placé à égalité avec le quadruple tenant du titre. Lors de la dernière journée, Lacazette et l’OL termineront à Nice quand le PSG et Mbappé finiront devant Clermont.