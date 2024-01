L’OL se sort du piège, Caqueret buteur…Ce qu’il faut retenir de Bergerac-OL (1-2)

Bergerac (National 2) – Olympique Lyonnais, 16e de finale de la coupe de France : 1-2 (1-1). Buts : Fofana (38e) et Caqueret (79e) pour Lyon. Escarpit (45e+2) pour Bergerac.

L’OL se sort du piège

Certains de nos confrères ont sans doute titré “l’OL par la petite porte” et on ne peut décemment pas leur donner tort. Mais l’OL a malgré tout eu le mérite de réussir l’essentiel en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la coupe de France. Sur une pelouse cataclysmique, face à un adversaire solide athlétiquement, on avait très vite compris que ce 16e de finale ne serait pas une partie de plaisir, d’autant que Lyon a longtemps été apathique offensivement.

L’ouverture du score de Fofana, bien servi par Lacazette (lui même bien lancé par Cherki) aurait du rendre le match facile. Mais Lyon a failli défensivement en concédant un but juste avant la pause sur lequel Tolisso, Adryelson, Lovren et Lopes peuvent assurément tous mieux faire.

Lyon s’en est finalement sorti grâce à but de Caqueret en seconde période, son premier de la saison et son sixième avec l’OL chez les professionnels. Dix minutes auparavant, l’OL s’était retrouvé en supériorité numérique après l’expulsion de Gyeboaho pour une semelle sur Tolisso. Le tournant du match? L’un des tournants plutôt car on oubliera pas l’arrêt époustouflant de Lopes sur un missile à bout portant de Luyambula (75e).

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de France aura lieu ce dimanche 21 janvier en début de soirée.