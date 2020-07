L’OL sèchement battu face aux Écossais

Ce jeudi soir, en match amical comptant pour le trophée Veolia, les Lyonnais se sont inclinés contre les Rangers (2-0).

Un match qui a vite mal tourné pour l’OL avec, dès la 20e minute, une frappe à bout portant de Kant qui ricoche jusqu’à Marcelo, pressé par Hagi, le défenseur brésilien envoie le ballon dans son propre but de la cuisse. Cinq minutes plus tard, c’est l’international roumain qui reçoit un centre en retrait de Barisic, et envoie une reprise de volée du gauche, contrée par…Marcelo.

Un OL semblable à l’an passé

Mené 2-0, et en supériorité numérique après l’expulsion de Ryan Kent à la 39ème, les joueurs de Rudi Garcia retombent dans leurs travers de la saison passée. Des Gones très peu réalistes, tandis que les hommes de Steven Gerrard ont su se battre avec leurs armes pour leur premier match depuis la reprise.

Certains points positifs

À noter toutefois la bonne prestation de Sinaly Diomandé qui a remplacé Marcelo à la mi-temps, ainsi que la bonne copie de Maxence Caqueret et de Jean Lucas au milieu de terrain. Melvin Brad, jeune Lyonnais de 19 ans, a lui aussi réalisé de bonnes choses à son poste d’arrière gauche pendant toute la première période, avant de céder sa place à Koné.

Les joueurs de l’OL doivent désormais se concentrer sur le match face au Celtic ce samedi à 20 h 45.