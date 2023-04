L’OL s’impose sur le fil et revient vraiment dans la course à l’Europe, ce qu’il faut retenir de TFC – OL (1-2)

Toulouse Football Club – Olympique Lyonnais, 31ème journée de Ligue 1 : 1-2 (1-1). Buts : Lacazette (34e s.p.) et Costa (csc 89e) pour Lyon. Aboukhal (37e) pour Toulouse.

L’OL s’impose sur le fil !

Enfin ! Non seulement Lyon a réussi à faire basculer un match dans le bon sens dans les derniers instants pour la deuxième fois de la saison (après le 2-1 à Montpellier lors de la phase aller) mais il est aussi parvenu à gagner une troisième rencontre d’affilée en Ligue 1, ce qui ne lui était plus arrivé depuis février 2022 ! La délivrance est venue d’un but contre son camp provoquée par une fulgurance de Rayan Cherki. Même si on peut reprocher au numéro 18 d’avoir oublié deux fois Lacazette et d’avoir manqué de lucidité dans la zone de vérité, il a été capable de créer le déséquilibre. Comme Jeffinho qui a agréablement surpris par la qualité de ses quelques fulgurances.

Lopes décisif

On a longtemps craint que le tournant du match soit le 2-0 raté à bout portant de la tête par Lacazette. Ce loupé du goléador (19 buts, comme Mbappé et David) des Gones a finalement été sans conséquence. Le vrai tournant a eu lieu à la 61ème minute quand Lopes a sauvé la maison lyonnaise en s’imposant à bout portant face à Kamanzi.

L’OL à deux points de Lille

Avant les autres matchs de cette 31ème journée, l’OL, septième, est revenu à deux longueurs de Lille, cinquième. Cette position est qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. L’OL est à égalité avec Rennes et compte trois points d’avance sur Reims. On s’est aussi surpris aussi à regarder l’écart avec le quatrième Monaco : il est malheureusement encore conséquent, +8 pour l’ASM par rapport à l’OL.

Le programme des concurrents de l’OL : Rennes-Reims (samedi 17 heures), Lille-Montpellier (dimanche 13 heures) et Monaco-Lorient (dimanche 17h05).