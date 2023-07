L’OL s’incline face à Molenbeek pour son troisième match de préparation

Pour son troisième match de préparation, l’Olympique Lyonnais a été battu (1-0) par Molenbeek (promu en D1 belge) ce dimanche en Belgique. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Zakaria El Ouahdi (68′).



Après deux sorties peu convaincantes, les joueurs de Laurent Blanc n’ont encore une fois pas rassurés ce dimanche. Les retours à l’entraînement de Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Bradley Barcola et Rayan Cherki feront certainement le plus grand bien au groupe dès ce lundi.



Des Rhodaniens qui affronteront le Celta Vigo samedi prochain (20h), avant de défier Crystal Palace le 5 août pour conclure la préparation.

Fin du match au stade Edmond Machtens où la #TeamOL s'incline 1-0 contre le @RWDMolenbeek. #RWDMOL



Notre 4ème match de préparation sera le samedi 29 juillet à 20h00 face au @RCCelta. 👊🔴🔵 pic.twitter.com/rv2AGmN848 — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2023