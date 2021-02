L’OL veut tester le Groupama Stadium avec du public

Dans le rouge économiquement, l’Olympique Lyonnais a l’ambition de retrouver son public pour augmenter ses recettes.



L’activité et les résultats du 1er semestre de l’exercice 2020-21 (période du 1er juillet au 31 décembre 2020) ont été fortement impactés par les effets directs et indirects de la crise sanitaire sur l’industrie du sport professionnel et de l’évènementiel.

Alors que le huis clos frappe le football français, le club rhodanien espère pouvoir réaliser un essai avec des spectateurs, à en croire le Progrès, à l’image des concerts tests prévus à Paris et à Marseille.



Le directeur général d’OL Groupe a annoncé s’être porté volontaire pour “être pilote de teste de retour de public au stade”.

Reste à voir si la Ligue et le gouvernement seront d’accord.