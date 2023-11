L’OL féminin a signé sa deuxième victoire en deux matchs de Ligue des champions.



Les joueuses de Sonia Bompastor ont assuré l’essentiel et se sont imposées 2 à 0 face à St Pölten ce mercredi soir au Groupama Stadium. Danielle van de Donk a inscrit le premier but de la rencontre dès la 4e minute, avant que Leonarda Balog n’inscrive un but contre son camp (47e).



Les Lyonnaises affronteront Guingamp dimanche en D1 Arkema