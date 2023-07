L’Olympique de Marseille a dévoilé ses deux nouveaux maillots

L’Olympique de Marseille a dévoilé ce mardi ses deux nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison 2023-2024. Ces maillots seront portés par les joueurs de Marcelino dès les matches de préparation. L’équipementier Puma, et l’OM ont affirmé avoir “choisi de mettre en valeur les éléments naturels qui façonnent la ville depuis des millénaires et qui en font sa singularité”. Cette année le sponsor principal qui s’affiche au centre du maillot est CMA CGM, qui détient le média La Provence et qui est le nouveau partenaire principal du club phocéen.