L’Olympique de Marseille affronte Qarabag pour continuer le rêve européen

L’Olympique de Marseille est opposé au club azerbaïdjanais de Qarabag dans le cadre des barrages de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir à 21h au stade Vélodrome. Il s’agit du match aller de ces barrages aux allures de 16es de finales puisqu’une qualification à l’issue des deux rencontres permettrait aux Olympiens de filer en 8es. Mais la tâche ne sera pas facile pour les joueurs de Jorge Sampaoli puisqu’ils feront face à une équipe habituée à jouer les troubles-fêtes dans les compétitions européennes avec de multiples participations récentes en Ligue Europa ou bien même en Ligue des champions. D’autant plus que tout roule pour Qarabag qui est actuellement leader de son championnat avec 8 points d’avance sur son dauphin.

Mais l’OM va devoir dès le match aller montrer son potentiel face à une équipe malgré tout largement à sa portée. D’autant plus qu’il s’agit de la toute première édition de cette Ligue Europa Conférence et donc l’emporter permettrait d’être une nouvelle fois à jamais les premiers ! Surtout que c’est un déplacement périlleux qui attendra les Phocéens au retour avec un long vol en avion de 5 à 6h. C’est pourquoi il faudra prendre l’avantage le plus conséquent possible à domicile au stade Vélodrome.

Une victoire permettrait aussi d’enchaîner sur un deuxième succès consécutif toutes compétitions confondues après la victoire face à Metz le week-end dernier et avant de recevoir Clermont ce dimanche à 20h45. Mais c’est surtout dans l’optique de faire vibrer ses supporters à travers l’Europe dans une compétition toute neuve que l’OM devra se qualifier pour la suite de la compétition.

Suivez en direct et en intégralité OM-Qarabag ce jeudi soir à partir de 21h avec les commentaires d’Elliot Rogliardo sur l’antenne de Tonic Radio.