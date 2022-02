L’Olympique de Marseille affronte Troyes pour retrouver le chemin de la victoire

Alors que l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour 8es de finale de l’Europa League Conference, où il affrontera Bâle, le club phocéen doit se remettre la tête à l’endroit en Ligue 1 après sa dernière défaite en Ligue 1 face à Clermont. Et cela passera par une victoire ce dimanche après-midi à 13h lors du déplacement à Troyes. La course à la 2e place est plus acharnée que jamais avec l’OGC Nice c’est pourquoi une victoire permettrait de s’assurer d’être dauphin à l’issue du week-end.

Seul Luis Henrique devrait manquer la rencontre pour cause de blessure. En face, les Troyens sont 17es du classement et auront à coeur de performer pour s’éloigner de la zone de relégation, surtout à domicile. Attention au match piège donc pour les Phocéens.

Suivez Troyes-OM ce dimanche à partir de 17h05 avec les commentaires d’Elliot Rogliardo en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.