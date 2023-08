L’Olympique de Marseille démarre son championnat avec une victoire face à Reims

L’Olympique de Marseille s’est imposé sans briller sur le score de 2 buts à 1 face au Stade de Reims ce samedi après-midi lors de la 1ère journée de Ligue 1 au stade Vélodrome. Pourtant menés suite à un but de Ito dès la 10e minute de jeu, les joueurs de Marcelino ont su faire preuve de résilience en revenant rapidement au score grâce à un but d’Ounahi treize minutes plus tard (23′) puis en prenant même les devants en fin de match grâce à leur attaquant portugais Vitinha (73′). Après sa défaite lors du match aller du 3e tour qualificatif pour l’UEFA Champions League face au Panathinaïkos (1-0), l’OM refait le plein de confiance avant le match retour qui aura lieu dès ce mardi soir au Vélodrome à 21h.