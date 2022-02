L’Olympique de Marseille fait le travail face à Qarabag dans son barrage aller de Ligue Europa Conférence

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3 buts à 1 dans son match de barrage aller de la Ligue Europa Conférence face à Qarabag ce jeudi soir au stade Vélodrome. Un résultat intéressant qui laisse tout de même quelques remords car la manière n’aura pas forcément été au rendez-vous. Les joueurs qui venaient d’Azerbaïdjan avaient des intentions clairs dès l’entame : opérer en contre-attaque à la perte du ballon des Phocéens. Et ils ont eu les occasions pour prendre les devants mais ont buté sur un très bon Steeve Mandanda pour son retour dans les buts.

Et c’est Polonais Arkadiusz Milik qui inscrivait le premier but de la partie finalement à la 41e minute de jeu en deux temps sur un corner. Il réitérait d’ailleurs seulement trois minutes plus tard, après un beau service de Gueye, il croisait sa frappe et trompait le portier de Qarabag pour faire le break. L’idéal donc juste avant la pause.

La seconde mi-temps fut beaucoup plus terne et sans relief avec quelques occasions de part et d’autre mais rien de très flagrant. Et ce sont même les visiteurs qui surprenaient un petit peu tout le monde en marquant un but par l’intermédiaire de Kady à cinq minutes de la fin de la partie (2-1, 85′). Heureusement, Dimitri Payet, fraîchement entré en jeu, permettait aux siens de reprendre un petit matelas d’avance grâce à un but inscrit dans le temps additionnel (3-1, 90+2′).

Un score final de 3-1 donc qu’il faudra confirmer jeudi prochain en Azerbaïdjan pour se qualifier pour les 8es de finale de la compétition.