L’Olympique de Marseille finit sa saison à la troisième place après une défaite contre Ajaccio

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 face à l’AC Ajaccio ce samedi soir en Corse lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Les joueurs d’Olivier Pantaloni l’ont emporté grâce à un but somptueux de Vidal inscrit en fin de partie (88′). L’OM enchaîne ainsi une troisième défaite consécutive après Lille et Brest mais termine tout de même la saison à la 3e place du classement. Il s’agissait du dernier match d’Igor Tudor dont l’équipe devra jouer les tours préliminaires puis les barrages pour espérer se qualifier en Ligue des champions l’an prochain, à défaut de jouer l’Europa League.