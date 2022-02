L’Olympique de Marseille perd gros à domicile face à Clermont

L’olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 2 à 0 sur sa pelouse du stade Vélodrome ce dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Une défaite qui fait mal à la tête tant les Marseillais ont dominé. Une domination en revanche beaucoup trop neutre qui n’a apporté que trop peu d’occasions franches de but. Dès l’entame les Marseillais étaient surpris à la 13e minute de jeu par une contre-attaque éclaire de Clermont qui était conclue par un but somptueux de Bayo pour les visiteurs qui ouvraient alors le score. Après ça les Olympiens ont eu la balle mais n’en ont jamais fait grand chose en première période.

Il a fallu attendre la seconde et le retour des vestiaires pour voir un petit peu plus d’engouement. Mais chacun à leur tour, Milik, Under et Rongier butaient sur un Djoko très en forme dans le but Clermontois. Et alors qu’ils n’opéraient qu’en contre-attaque en attendant avec un bloc bas, les joueurs de Pascal Gastien venaient même doubler la mise en fin de partie grâce à une tête d’Allevinah sur corner, douchant alors tout espoir de ramener ne serait-ce qu’un point pour l’Olympique de Marseille.

Une contre-performance à domicile face au 15e du championnat qui brise la bonne dynamique de trois succès consécutifs de l’OM. Désormais il faut vite se remobiliser avant le match retour des barrages de Ligue Europa Conférence ce jeudi face à Qarabag en Azerbaïdjan. Il faudra confirmer le succès 3-1 acquis ce jeudi à l’aller avant de se rendre à Troyes le week-end prochain en Ligue 1.