L’Olympique de Marseille remporte l’Olimpico au bout du temps additionnel et récupère sa place de dauphin

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais lors de l’Olimpico qui comptait pour la 32e journée de Ligue 1. Les Marseillais étaient les premiers à ouvrir le score grâce à Cengiz Under juste avant la pause. Lacazette permettait, lui, aux Lyonnais d’égaliser à la 68e minute de jeu, avant que Malo Gusto ne mettent un but contre son camp au bout du temps additionnel (90+2′) pour donner la victoire aux Marseillais. Un succès qui permet aux joueurs d’Igor Tudor de reprendre leur place de dauphin en repassant devant le Racing Club de Lens avec un point d’avance désormais sur les Nordistes. Très belle opération donc pour les Phocéens, qui n’avaient plus gagner à Lyon depuis 2007. Prochain rendez-vous, le 30 avril prochain pour les Phocéens avec la réception d’Auxerre.