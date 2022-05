L’Olympique de Marseille se rend à Lorient dans un déplacement à haut risque

L’Olympique de Marseille affronte le FC Lorient ce dimanche à 17h05 au stade du Moustoir à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats. Eliminés ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa Conference par les Hollandais de Feyenoord, les joueurs de Jorge Sampaoli ont manqué l’un de leur deux objectifs de fin de saison d’aller au bout de cette nouvelle coupe d’Europe. C’est pourquoi les Phocéens doivent désormais s’atteler dans l’immédiat à réussir leur seconde tâche avec brio : se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Et pour ce faire, l’OM doit engranger trois points à tout prix face aux Merlus de Chrsitophe Pélissier. Actuellement dauphin du championnat avec trois unités d’avance sur le Stade Rennais, 3e, et sur l’AS Monaco, 4e, le club des Bouches du Rhône n’a plus le droit à l’erreur sous peine de se faire rattraper par ses concurrents. D’autant que la 37e journée enverra les Olympiens disputer un match décisif pour la 2e place et le podium du côté de Rennes justement.

Terminer deuxième pour s’assurer la Champions League

Préserver son avance avant ce match capital est donc une obligation. Surtout qu’une 3e place finale à l’issue de l’exercice 2021/2022 n’assurerait en rien une qualification en C1 puisque l’élimination de Leipzig en Europa League obligera le club français occupant la 3e marche du podium à disputer des barrages pour aller dans la plus belle des compétitions européennes.

Les locaux ne feront en tout cas aucun cadeau aux Marseillais puisque les joueurs du club présidé par Loïc Ferry ne sont toujours pas maintenus en Ligue 1 en étant 16e avec seulement 3 points d’avance sur la 18e place de barragiste occupée par l’ASSE. Le mental devra donc être de mise pour passer cette épreuve aux allures de piège, surtout dans le dynamique actuelle, mais c’est aussi à cela que l’on reconnaît les grandes équipes.

Suivez FC Lorient-Olympique de Marseille ce dimanche à partir de 17h05 avec les commentaires d’Elliot Rogliardo en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.