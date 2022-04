L’Olympique de Marseille s’impose à Saint-Etienne et fait la bonne opération au classement

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche après-midi face à l’AS Saint-Etienne dans un match piège sur le score de 4 buts à 2. La différence s’est réellement faite en seconde période où les Olympiens ont réussi à concrétiser leurs occasions et à s’en procurer beaucoup plus qu’en première période. Durant les 45 premières minutes, ce sont même les Stéphanois qui ont pris les devants grâce à un but de Bouanga au bout de 9 minutes de jeu suite à une faute de main de Pau Lopez, le portier marseillais. Mais après ça, le bloc bas des joueurs du Forez a forcé l’équipe de Sampaoli à longtemps buter sur un mur. Jusqu’à la 45e+2, où Payet a remis les compteur à égalité grâce à un penalty transformé. Mais qui était largement évitable si Mangala n’avait pas ceinturé Caleta-Car qui ne montrait aucun danger.

Au retour des vestiaires, Kolodziejczak inscrivait un but presque irréel contre son camp à l’heure de jeu (60′) et permettait à l’OM de reprendre l’avantage. Après ça, tout est allé dans le sens des Phocéens qui n’ont pas eu à forcer et ont pu de nouveau bénéficier d’un penalty causé par Nordin. Dieng propulsait le ballon au fond des filets à la 68e et le break était alors fait. Quelques minutes après, Harit venait entériner la victoire marseillaise avec un 4e but. Lucas Gourna venait tout de même sauver un petit peu plus l’honneur à la 86e minute d’un but somptueux à une vingtaine de mètres de la cage.

Avec cette victoire 4-2, l’OM reprend sa place de dauphin et prend trois points d’avance sur Rennes, 3e, et même 5 sur Strasbourg et Nice qui sont 4e et 5e. L’ASSE reste elle barragiste à la 18e place avec 4 points d’avance sur Metz et Bordeaux, 19e et 20e, et 1 petit point de retard sur Clermont et Lorient, 17e et 16e.