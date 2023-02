L’Olympique de Marseille s’impose à Toulouse et se tient prêt pour son choc face au PSG

Ce dimanche 19 février, l’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 dans un match fou face au Toulouse Football Club au Stadium à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Les buteurs côté marseillais sont Mbemba, Under et Tavares tandis que Dallinga et Onaiwu sont les auteurs des réalisations toulousaines dans ce match. Ce succès précieux permet à l’OM de compter désormais 9 victoires sur les 12 derniers matches mais surtout aux Olympiens de récupérer leur 2e place au classement. Les joueurs d’Igor Tudor sont à 5 points du Paris Saint-Germain qu’ils affronteront dimanche prochain à 20h45 pour la 25e journée de Ligue 1. Ces trois points récoltés étaient également nécessaires pour garder deux longueurs d’avance sur l’AS Monaco, 3e, et trois d’avance sur le RC Lens, 4e.