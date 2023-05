L’Olympique de Marseille s’incline face à Lille et s’éloigne de la 2e place

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 face à Lille ce samedi soir lors de la 36e journée de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy. Les Marseillais avaient pourtant pris les devants grâce à Jonathan Clauss à la demi-heure de jeu mais ont finalement été rejoints au score au retour des vestiaires suite à un penalty provoqué par une erreur d’Issa Kaboré, Chancel Mbemba et Pau Lopez. Il n’en fallait pas plus à Jonathan David pour transformer et permettre aux Dogues de reprendre espoir. Avant que Jonathan Bamba ne vienne parachever une merveille d’action collective à vingt minutes du terme. Avec cette défaite, l’OM reste 3e et pourrait ainsi se retrouver à 5 points de la 3e place si Lens venait à gagner ce dimanche face à Lorient. À l’inverse, le LOSC se rapproche grandement d’une qualification en coupe d’Europe avec cette victoire.