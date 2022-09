L’Olympique de Marseille s’incline pour son retour en Ligue des champions face à Tottenham

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-0 ce mercredi soir face à Tottenham lors du premier match de la phase de poule de la Ligue des champions. Une défaite plutôt logique, d’autant plus que les joueurs d’Igor Tudor ont joué presque une mi-temps entière à 10 contre 11 suite à l’exclusion de M’Bemba à la 47e minute de jeu. Bien que la défense se soit montrée à la hauteur du rendez-vous, c’est à un quart d’heure du terme que Richarlison à ouvert le score sur une superbe tête après un centre déposé par Ivan Perisic (1-0, 76′). Le Brésilien refaisait d’ailleurs le même coup 5 minutes plus tard avec cette fois-ci Hojberg à la passe, pour une nouvelle tête de l’ailier, qui terminait poteau rentrant et trompait de nouveau la vigilance de Pau Lopez (2-0, 81′).

Avec cette défaite l’OM est 3e de son groupe après la première journée de C1 et devra se remettre dans le droit chemin face à Lille dès ce samedi à 21h en championnat du côté du stade Vélodrome pour rebondir après sa première défaite de la saison.