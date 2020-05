L’Olympique Lyonnais saisit officiellement la LFP !

Par l’intermédiaire d’un communiqué publié ce vendredi soir, le club rhodanien a informé avoir saisi officiellement la Ligue de Football Professionnel (LFP). L’objectif est de réétudier l’arrêt du championnat de France.



Jean-Michel Aulas n’a décidément pas fini de faire parler de lui ! Le président de l’Olympique Lyonnais estime désormais que “les conditions semblent réunies pour que les clubs professionnels disputent des rencontres officielles.” Le dirigeant lyonnais souhaite s’appuyer sur les annonces positives faites par le gouvernement français concernant l’évolution de la crise sanitaire.



Selon l’OL, deux options sont envisageables pour une reprise de la saison : disputer tous les matches restants comme dans les autres championnats majeurs ou “adopter un format différent sous forme de play-offs”.

L’Olympique Lyonnais informe avoir saisi officiellement ce soir la Ligue de Football Professionnel pour lui demander de réétudier la position d’arrêter définitivement la saison 2019/2020 de Ligue 1…



Maracineanu tacle Aulas !



De son côté, dans un entretien accordé ce samedi matin dans Le Progrès, Roxana Maracineanu a recadré le président lyonnais. La ministre des Sports a notamment annoncé avoir directement répondu à Jean-Michel Aulas en lui expliquant à nouveau “comment fonctionnaient l’Etat, la Fédération et la Ligue, et les rapports des uns avec les autres.”



La ministre a également ironisé sur les différentes sorties de JMA. “Si Monsieur Aulas a différents scénarii à proposer, je l’invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public…”