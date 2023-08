L’OM empoche les trois points, mais laisse un goût amer

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2 buts à 0 ce samedi soir au stade Vélodrome face au Stade Brestois à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Les joueurs de Marcelino ont pris les devants dès la 4e minute de jeu, grâce à une tête parfaitement placée de Chancel Mbemba suite à un coup-franc déposé au second poteau par Jordan Veretout. Dominée dans le jeu, l’équipe phocéenne a plié sans avoir rompu et a même réussi à marquer un second but par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr, assez vigilant pour bondir sur un ballon mal repoussé par le portier brestois (2-0, 65′). La fin de match tournait même plutôt à l’avantage de l’OM qui aurait même pu tripler la mise à plusieurs reprises. Malgré une performance décevante dans le jeu, l’Olympique de Marseille empoche les trois points et rejoint l’AS Monaco en tête du classement avec 7 points en trois rencontres (2 victoires, 1 nul). Prochain rendez-vous vendredi 1er septembre à 21 heures pour un déplacement qui s’annonce périlleux du côté de Nantes.