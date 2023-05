L’OM envoie un maillot dédicacé par JPP à un jeune enfant qui s’est fait agressé

L’Olympique de Marseille a décidé d’envoyer un maillot du club à un jeune homme de 14 ans qui s’est fait agressé au collège alors qu’il portait une tunique olympienne. Une belle surprise pour l’adolescent qui a en plus profiter d’une dédicace du nouveau conseiller sportif et ancien joueur Jean-Pierre Papin, qui lui souhaitait d’aller rapidement mieux. En plus de cela, le maillot était signé par l’intégralité des joueurs professionnels de l’Olympique de Marseille. Une belle action qui s’accompagne aussi d’une invitation à venir voir OM-Brest prochainement au stade Vélodrome.