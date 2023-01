L’OM et l’AS Monaco se neutralisent

L’Olympique de Marseille n’a pas su faire mieux qu’un match nul face à l’AS Monaco sur le score d’un but partout au stade vélodrome ce samedi 19 janvier à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Les buteurs sont Jordan Veretout contre son camp pour les Monégasques à la 1èe minute de jeu et c’est Alexis Sanchez qui a égalisé pour l’OM au retour des vestiaires à la 47e. Suite à ce résultat, l’OM reste 3e au classement avec toujours 5 points d’avance sur Monaco qui reste 4e. Désormais, le prochain match pour les Phocéens aura lieu ce mercredi 1er février face au FC Nantes à 21h au stade de la Beaujoire. Le match sera à vivre en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.