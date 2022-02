L’OM lâche logiquement des points dans un nul face à Troyes

L’Olympique de Marseille n’a pas su faire mieux qu’un match nul ce dimanche en fin de journée du côté du stade de l’Aube face à Troyes (1-1). Pourtant l’entame commençait comme souvent avec la possession du ballon pour les Olympiens mais qui, là aussi comme souvent, n’en faisaient pas grand chose. Et c’était même plutôt les Troyens qui étaient les plus dangereux en contre-attaque sans pour autant réussir à être assez précis dans le dernier tiers du terrain. Mais contre toute attente, l’OM bénéficiait d’un penalty logique sans contestation possible vers la demi-heure de jeu, que Payet transformait à la perfection dans la lucarne droite de Gallon (0-1, 29′). Après ça, ce sont les Troyens qui terminaient mieux que les Marseillais la première période de nouveau avec quelques opportunités en phase de transition.

Au retour des vestiaires, aucun changement visible dans le jeu du côté des Phocéens qui se sont contentés de maîtriser la partie et leur petit avantage au score, tout en laissant les Troyens continuer à avoir des occasions intéressantes. Les joueurs de Bruno Irles n’ayant jamais abdiqué, la récompense arrivait logiquement pour eux mais au pire des moments pour l’OM puisque Touzghar égalisait au bout du temps réglementaire sur une action magnifiquement construite (1-1, 90′).

Avec ce match nul, l’OM reprend sa place de dauphin avec un point d’avance sur l’OGC Nice qui est 3e, mais peut nourrir des regrets et surtout être inquiet quant au contenu proposé sur 90 minutes. Prochain match à venir face à l’AS Monaco au stade Vélodrome le week-end prochain.