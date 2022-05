L’OM perd sa place de dauphin après sa défaite face à Rennes

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2 à 0 ce samedi soir face à Rennes au Roazhon Park à l’occasion de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Une défaite couplée à la victoire de Monaco 4-2 face à Brest qui entraîne une perte de la place de dauphin des Marseillais au profit des joueurs du Rocher. En même temps, les joueurs de Jorge Sampaoli n’auront mis aucun ingrédient pour ne serait-ce qu’inquiéter un petit peu leur adversaire breton du soir. En terminant la partie sans avoir cadré une seule frappe, il est difficile d’espérer quoi que ce soit.

Rennes de son côté a tout de suite débuté sur les chapeaux de roues avec un pressing haut et efficace mais surtout un jeu léché et huilé à base de combinaisons et de projections. C’est d’ailleurs d’une récupération haute au niveau de la ligne médiane que les joueurs de Bruno Génésio lançaient une contre-attaque fulgurante conclue par un centre en retrait splendide de Martin Terrier pour Benjamin Bourigeaud qui venait tromper Mandanda d’une belle reprise à ras de terre en une touche terminant dans le petit filet opposé (1-0, 12′).

Après ça, les Rennais continuaient à être les plus dangereux et auront d’ailleurs continuer à jouer tout au long de la partie malgré le score qui leur était favorable. Martin Terrier de nouveau était à l’origine d’un centre somptueux pour Lovro Majer qui n’avait plus qu’à ouvrir son pied pour doubler la mise (2-0, 35′). Le score n’évoluera plus ensuite mais pourtant c’est bien les Bretons qui auraient pu l’aggraver plutôt que les Marseillais le réduire tant la différence de niveau était flagrante entre les deux formations.

Désormais il reste un match à domicile face à Strasbourg pour l’OM, qu’il faudra absolument gagner samedi prochain en espérant dans le même temps un faux pas de Monaco en déplacement à Lens, pour récupérer la place de dauphin qui était l’objectif phocéen majeur cette saison après celui de remporter l’Europa League Conference, qui est d’ores et déjà un échec.