L’OM récupère sa place de dauphin en s’imposant face à Lorient mais perd 4 joueurs

L’Olympique de Marseille a largement fait le travail ce dimanche en fin de journée en allant s’imposer 3 buts à 0 au stade du Moustoir face au FC Lorient lors de la 36e journée de Ligue 1. Tout autre résultat qu’un succès dans cet antépénultième match de la saison aurait été considéré comme un échec tant la lutte s’annonce féroce dans la course à la 2e place, directement qualificative pour la Ligue des champions édition 2022-2023. Et il faut dire que malgré l’élimination de ce jeudi en demi-finale d’Europa League Conférence face à Feyenoord, les joueurs de Jorge Sampaoli ont été sérieux.

Auteurs d’une bonne première mi-temps sans pour autant s’être procuré de nombreuses occasions, les Phocéens ouvraient le score grâce à un but de Bamba Dieng (0-1, 39′), entré en jeu pour remplacer Bakambu sorti sur blessure. Au retour des vestiaires, Mattéo Guendouzi venait doubler la mise grâce à un petit numéro dans la surface de réparation lorientaise et malgré tout, bien aidé par le portier des locaux également (0-2, 49′). Gerson enterrait tout espoir des Merlus une vingtaine de minutes plus tard (0-3, 67′) avant que les Marseillais ne finissent le match en totale gestion.

Seul hic dans ce match, quatre joueurs sont sortis sur blessure : Cédric Bakambu, Bamba Dieng, Gerson et Duje Caleta-Car. Quatre joueurs qu’il faut ajouter aux cinq autres déjà blessés avant la partie : Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Amine Harit, Leonardo Balerdi, Konrad De La Fuente. Avec sa victoire, l’OM a brisé la spirale négative après sa défaite cuisante face à l’OL dimanche dernier au Vélodrome (0-3) et après son élimination de la C4, mais le club phocéen a peut être également beaucoup perdu avec désormais 9 joueurs blessés. Tout cela alors qu’il reste deux matches à jouer face à Rennes et face à Strasbourg, deux équipes luttant pour les places européennes dans cette fin de saison.