L’OM s’impose avec des regrets face au FC Bâle en 8es de finale de Ligue Europa Conference

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au FC Bâle sur la plus petite des marges en 8es de finale aller de Ligue Europa Conference (2-1). Une victoire sur le papier certes, mais qui laissera des regrets tant l’OM a dominé son sujet et tant il était possible de repartir avec un score plus favorable avant le match retour jeudi prochain en Suisse. Les Phocéens ont de nouveau pu compter sur un grand Arkadiusz Milik pour inscrire un doublé et ainsi porter son compteur de buts à huit en compétitions européennes cette saison.

Auteur d’une magnifique panenka sur penalty en première période (19′), le Polonais est aussi celui qui a permis de faire le break en seconde avec un but de renard des surfaces (68′). Mais lui, et ses coéquipiers, ont aussi beaucoup manqué de réalisme face au but. Avec plus de sang-froid, les Olympiens auraient pu se mettre à l’abri bien plus tôt et surtout repartir avec un score bien plus large. Surtout que les joueurs de Sampaoli étaient punis en fin de partie en encaissant un but d’Esposito venu de nul part (79′), redonnant alors de l’espoir avant le match retour au FC Bâle.

C’est malgré tout une victoire pour l’OM qui restait sur une mauvaise dynamique de trois matches sans succès en championnat et qui va ainsi regagner de la confiance pour le déplacement de ce dimanche en Ligue 1 face à Brest. Avant de se rendre enfin jeudi prochain, de l’autre côté de la frontière helvète, pour un match retour face aux Suisses, qui déterminera l’équipe pouvant jouer les quarts de finale de cette nouvelle coupe d’Europe.