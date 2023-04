L’OM s’impose face à Troyes et récupère sa place de dauphin

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face à Troyes ce dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les buteurs sont Vitinha à deux reprises et Cengiz Under côté OM, tandis que Mama Baldé a réduit le score en toute fin de partie pour Troyes. Avec ce succès, les Olympiens reprennent leur place dauphin en repassant devant le Racing Club de Lens, 3e désormais. Désormais l’objectif sera de garder cette place au classement pour espérer une qualification direct en Ligue des champions à l’issue de la saison. Et cela commencera avec l’Olimpico dimanche 23 avril prochain à 20H45 au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais dans le choc de la 32e journée de Ligue 1.