L’OM s’incline face à Monaco et perd sa place de dauphin

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la plus petite des marges face à l’AS Monaco ce dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (0-1). Une très mauvaise opération pour les joueurs de Jorge Sampaoli qui perdent ainsi leur place de dauphin du PSG et finissent donc le week-end sur la troisième marche du podium. C’est surtout une mauvaise série qui se poursuit en championnat pour les Phocéens, puisqu’il s’agit du troisième match sans succès après la défaite à domicile face à Clermont (0-2) et le match nul obtenu à Troyes (1-1).

L’OM a pourtant eu le ballon dans ce match face aux joueurs du Rocher mais n’a pas su se créer des occasions assez dangereuses, ni être assez tueur face au but pour, ne serait-ce que, prendre un point ce dimanche soir. Monaco, de son côté, a donné une véritable leçon d’efficacité en marquant par l’intermédiaire de Gelson Martins sur presque l’unique grosse occasion du match que le club s’est procurée (0-1, 58′). Les hommes de Philippe Clément ayant essentiellement opéré en contre-attaque tout au long de la partie.

C’est ainsi une mauvaise dynamique qui s’instaure dans la cité phocéenne, quelques jours avant la réception des Suisses de Bâle en 8es de finale de l’Europa League Conference. Un match qu’il faudra à tout prix remporter, et si possible, avec plusieurs buts d’écart, avant de se rendre de l’autre côté de la frontière helvète la semaine d’après pour le match retour.