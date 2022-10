L’OM veut enchaîner face à Ajaccio ce samedi

L’Olympique de Marseille reçoit l’AC Ajaccio au stade Vélodrome ce samedi à 17h à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Avant la rencontre les joueurs d’Igor Tudor sont 2e au classement à 2 points du PSG et pourrait prendre provisoirement la tête du championnat en cas de succès. Les Phocéens sont toujours invaincu après 9 rencontres disputées et comptent 7 victoires et 2 matches nuls.

L’enceinte marseillaise sera d’ailleurs pleine puisque le club a annoncé que le match se jouerait à guichets fermés avec plus de 63 000 personnes au Vélodrome dont 600 Corses qui vont faire le déplacement.