L’OMS réclame une fin des attaques russes contre le système de santé ukrainien

Alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage, l’Organisation mondiale de la santé a exigé la fin des attaques russes contre le système de santé ukrainien. 974 attaque vérifiées aurait eu lieu contres les services de santé en Ukraine depuis le début de l’invasion russe et auraient fait 101 morts. Le texte a été adopté par 80 voix pour alors que 9 voix contre ont été décomptées. Parmi les voix contre, on retrouve évidemment la Russie ainsi que la Chine, la Syrie, l’Algérie, Cuba et la Corée du Nord.