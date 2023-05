Longeville-sur-Mer : la mairie visée par des tirs

Quelques jours après l’épisode de la démission du maire de Saint-Brevin en Loire-Atlantique après l’incendie volontaire de ses deux voitures et de sa maison, c’est une nouvelle attaque qui s’est produite ce vendredi à Longeville-sur-Mer en Vendée. La mairie a été la cible de tirs de chevrotine qui ont brisé des vitres de l’établissement communal. La maire de la commune s’est dite “indignée” par cet acte, d’autant plus sur un “symbole de la République, et ce, dans un contexte où le respect des valeurs de la République, des élus et des institutions, est fragilisé”.