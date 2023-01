L’opération Pièces jaunes commence aujourd’hui

Depuis 34 ans, l’opération Pièces jaunes revient chaque année. Ce mercredi, la Fondation des Hôpitaux lance sa campagne de récolte de dons afin d’améliorer le cadre de vie des enfants hospitalisés. Depuis 1989, la Fondation des Hôpitaux a financé plus de 9 500 projets. Notamment la création de chambres parents-enfants.

L’opération durera jusqu’au 4 février. Présidée par Brigitte Macron, la Fondation a permis d’aménager des salles de sport, de jeux et a organisé des sorties et des ateliers de cuisine pour les enfants hospitalisés.

Pour faire un don, c’est très simple, il vous suffit de trouver une tirelire Pièces jaunes et de mettre la somme que vous voulez à l’intérieur. Vous pourrez retrouver ces tirelires dans des hôpitaux, écoles ou encore associations.

De plus, des bornes ont été déposés dans des grands magasins pour faciliter l’accès. Et bien évidemment, sur le site ou via SMS.