Lopes et Tsonga s’associent

Le gardien de but de l’Olympique Lyonnais et le tennisman lancent un centre de padel à OL Vallée, à proximité du stade de l’OL. L’inauguration est prévue pour février 2021. Le All In Padel sera adossé à l’Académie de tennis de Thierry Ascione.

Salut à tous, très heureux de pouvoir vous annoncer mon association avec Jo Wilfried Tsonga pour l’ouverture de notre centre de Padel ALL IN PADEL non loin du Groupama Stadium.Grand amateur de ce sport, je suis fier de pouvoir le faire dans ma ville de Lyon. J’espère vous voir là bas, à partir de début 2021 😊 Gepostet von Anthony LOPES am Dienstag, 4. August 2020