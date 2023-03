L’opposition veut “une transparence démocratique” sur le projet Presqu’île à vivre

Suite aux annonces du maire et du président de la Métropole de Lyon concernant les différents axes du programme Presqu’île à vivre, les groupes opposants Pour Lyon et Inventer la Métropole de Demain exigent une « transparence démocratique » de la part des élus. Ils estiment que le projet esquissé est « regrettable » puisqu’il a « ignoré jusqu’au bout les proposions des associations de riverains et de commerçants » contrairement à ce qui a été annoncé.

Les opposants ne condamnent pas totalement le projet qu’ils pensent « nécessaire » pour l’environnement et les piétons. Mais les chiffres et solutions présentés (comme la fin de la circulation automobile dans la rue Grenette) ne leur semblent pas suffisamment « bien calibrés ». Pour cela, les groupes Pour Lyon et Inventer la Métropole de Demain somment les exécutifs de « dévoiler les études qui ont conduit à de telles conclusions ». Notamment :