Lorient – OL : grand retour de Jeff Reine-Adélaïde dans le groupe professionnel

Plus d’un an après sa rupture du ligament croisé du genou droit lors de son prêt à Nice, et deux ans après s’être également fait les ligaments au genou gauche avec l’OL, Jeff Reine-Adélaïde effectue ce vendredi son grand retour au sein du groupe professionnel.

Pour la première fois de la saison, le milieu de terrain de 24 ans, qui a joué deux matches avec la réserve de l’OL depuis son retour de blessure, figure dans le groupe retenu par Peter Bosz pour le déplacement de Lyon à Lorient ce vendredi (21h).

L’OL peut également compter sur le retour de Jason Denayer, touché à une cheville début décembre. En revanche, Tanguy Ndombélé et Sinaly Diomandé sont absents.