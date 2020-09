Lorient-OL : l’avant-match

L’OL se déplace ce dimanche à Lorient (17h) à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Il n’a malheureusement pas beaucoup évolué par rapport au climat morose qui régnait avant la réception de Nîmes (0-0) la semaine passée. L’OL a toujours à la fois un urgent besoin de points et de liquidités. Le club doit vendre et l’équipe doit gagner. Dans ce contexte, l’entraîneur doit trouver les ressorts pour remobiliser un groupe qui se demande chaque jour si ses capitaines (Memphis Depay, Houssem Aouar) vont partir ou rester.

Rudi Garcia reconnaît qu’il y a ”urgence” au niveau comptable

L’adversaire :

Promu, Lorient a réussi son retour en Ligue 1 après trois ans d’absence en dominant Strasbourg (3-1). Les choses se sont gâtées depuis : les Merlus restent sur trois revers d’affilée (2-0 à Saint-Etienne, 2-3 devant Lens, 3-2 à Lorient).

Entraînée par Christophe Pélissier, l’équipe s’appuie en attaque sur Adrian Grbic. Recruté à Clermont pour près de 10M€ (recrue la plus chère de l’histoire du club), l’Autrichien avait terminé deuxième meilleur buteur de la L2 la saison passée avec 17 buts, simplement devancé par le néo-lyonnais Tino Kadewere auteur de 20 réalisations sous les couleurs du Havre.

Les déclarations :

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #FCLOL : "On a travaillé les relations entre les attaquants. On doit améliorer la dernière passe et la finition. On doit continuer à être tous solidaires défensivement. On a effectué de très grosses séances ce mercredi et jeudi." — Olympique Lyonnais (@OL) September 25, 2020

Christophe Pélissier (ent. Lorient) : ‘’C’est le dernier demi-finaliste de la Ligue des champions. Quoi qu’il arrive, on va être sous le feu de leur possession, de leur attaque. Il va falloir être très costaud mentalement, défensivement. (…) On peut parfois être plus pragmatique mais il faut jouer avec nos qualités. Nos qualités, c’est jouer, aller de l’avant. Il faut surtout trouver l’équilibre que l’on a encore du mal à trouver.’’

Les joueurs à suivre :

Encore une fois, on va se demander si ce match est le dernier d’Houssem Aouar et de Memphis Depay sous les couleurs lyonnaises. C’est probable. Après avoir espéré Manchester City ou la Juventus Turin, le premier devrait rejoindre Arsenal, seulement qualifié pour la Ligue Europa. L’OL sera également perdant puisqu’il ne pourrait récupérer ‘’que’’ 40M€ dans la transaction, bien loin des 60M€ initialement espérés… Le second lui attend toujours que le Barça se positionne pour de bon. Le club catalan est la priorité du Néerlandais, guère emballé à l’idée de servir de monnaie d’échange à Lucas Paqueta et de rejoindre le Milan AC.

La statistique :

S’il joue, Houssem Aouar fêterait sa centième apparition en Ligue 1.

Le saviez-vous ?

Yoane Wissa (24 ans), attaquant du FC Lorient est le grand frère d’Eli Wissa (18 ans), prometteur attaquant de la réserve de l’Olympique Lyonnais (N2).

Julien Huët

Lorient-OL, 5ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 16H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !