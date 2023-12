Loto du patrimoine : découvrez le montant des aides accordées aux 8 sites

On connaît les dotations du Loto du patrimoine pour les monuments de la région. La Mission Patrimoine a révélé l’intérêt du grand public pour la richesse et le potentiel d’attractivité du patrimoine local. Plus de 700 nouveaux projets ont été signalés pour l’édition 2023 sur la plateforme www. missionbern.fr.



Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé plus de 850 sites pour leurs travaux de restauration, dont plus de 100 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 750 sites départementaux. Aujourd’hui, plus

de 65 % (550) sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 285 sont terminés et 265 chantiers sont en cours.



Les dotations du Loto du patrimoine

01- la co-cathédrale de Bourg-en-Bresse : 300 000 euros

07 – la grange de l’ancien château de Chabroulière : 260 000 euros

26 – La bergerie du château de la Gabelle : 145 000 euros

38 – L’ancienne fabrique de la Galicière : 230 000 euros

42 – Le Château de Villars : 300 000 euros

69 – Le château de Rochebonne : 300 000 euros

73 – La chapelle de Ragès : 150 000 euros

74 – L’Observatoire du Mont-Blanc : 225 000 euros

L’appel à candidatures pour le Loto du patrimoine 2024 est toujours en cours et sera clôturé le

29 février 2024. Les projets doivent être soumis en ligne avant cette date pour être étudiés par les

délégations régionales de la Fondation du patrimoine, à l’adresse suivante : www.missionbern.fr/signalerun-site.