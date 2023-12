Loto du Patrimoine : découvrez le montant des aides accordées

On connaît les dotations du Loto du patrimoine pour les monuments de la région. La Mission Patrimoine a révélé l’intérêt du grand public pour la richesse et le potentiel d’attractivité du patrimoine local. Plus de 700 nouveaux projets ont été signalés pour l’édition 2023 sur la plateforme www. missionbern.fr.

Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé plus de 850 sites pour leurs travaux de restauration.



Les dotations du Loto du patrimoine

Château de Bierre-lès-Semur au Val-Larrey (Côte d’Or) : 300 000 euros

Temple luthérien à Allenjoie (Doubs) : 220 000 euros

Lavoir abreuvoir à Cressia (Jura) : 100 000 euros

Église abbatiale Notre-Dame-du-Pré à Donzy-le-Pré (Nièvre) : 155 000 euros

Église Saint-Symphorien à Marnay (Haute-Saône) : 105 000 euros

Auberge de la Croix-Blanche à Châteauneuf (Saône-et-Loire) 260 000 euros

Église Saint-Pierre-Saint-Paul à Thorigny-sur-Oreuse (Yonne) : 85 000 euros

Fort de la Justice à Belfort (Territoire de Belfort) : 255 000 euros

L’appel à candidatures pour le Loto du patrimoine 2024 est toujours en cours et sera clôturé le

29 février 2024. Les projets doivent être soumis en ligne avant cette date pour être étudiés par les

délégations régionales de la Fondation du patrimoine, à l’adresse suivante : www.missionbern.fr/signalerun-site.