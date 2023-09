Loto du patrimoine : l’abbaye de Saint-Antoine va recevoir 500 000 euros

Dans le cadre de la sixième édition du Loto du patrimoine, les partenaires de la Mission Patrimoine viennent d’annoncer le montant des aides accordées à chacun des 18 sites emblématiques de métropole et d’outre-mer.



Ces sites sont sélectionnés par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du patrimoine, avec le soutien du ministère de la Culture et de FDJ.



Les projets sont dotés de manière à boucler les besoins de financement des tranches de travaux retenues. Cette année, la Fondation du patrimoine remettra des dotations comprises entre 125 000 et 500 000 €, pour un montant global alloué de 6,7 millions €.



En Isère, l’Abbaye de Saint-Antoine va recevoir 500.000 euros de la part de la fondation, soit la somme maximale.