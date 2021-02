LOU : Jonathan Wisniewski va raccrocher les crampons

A bientôt 36 ans, le demi d’ouverture du LOU, Jonathan Wisniewski a annoncé qu’il prendrait sa retraite, à la fin de la saison 2020-2021.

Professionnel durant 17 saisons, le joueur français, qui n’a jamais eu la chance d’honorer une cape avec le XV de France, était arrivé dans le Rhône en 2018.

“Depuis 17 ans que je suis dans ce milieu, il commence à y avoir de la lassitude, de l’usure, de la fatigue”, a expliqué Jonathan Wisniewski à Midi Olympique. “J’adore toujours autant le jeu, mais les présaisons et le temps de récupération après les matches me semblent de plus en plus longs. Je pense avoir fait le tour de la question, alors maintenant, place aux jeunes !”

Place donc aux derniers mois d’une longue carrière pour le natif d’Albi.