Lou Rugby : Yann Roubert annonce la reprise de la saison

Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 18 juillet, le président de l’équipe du Lou Rugby, Yann Roubert a annoncé la reprise de la saison avec quelques nouveautés. Ce dernier espère écrire des belles pages avec l’arrivée des nouveaux joueurs et des membres du staff.

Au total, ce sont sept nouveaux joueurs qui ont rejoint l’équipe. Aux six déjà annoncés, notamment le pilier Paulo Tafil, le talonneur Liam Coltman, les 3e lignes Arno Botha et Maxime Gouzou, les Centres Kyle Godwin et Josiah Maraku , s’ajoute Flecher Smith en joker médical. Le Néo-Zélandais devrait remplacer l’ouvreur Lima Sopoaga qui doit subir une opération ce mardi 19 juillet.

L’équipe classée 9e du top 14 la saison dernière, espère retrouver les phases finales qu’elle avait raté lors du match contre la Rochelle. L’arrivée de Xavier Garbajosa en tant que coach devrait aider à remonter la pente. Pour Yann Roubert, il faut faire « confiance à ceux qui arrivent et à ceux qui sont déjà là ».

Avec une quarantaine des joueurs et une quinzaine de personnes au sein du staff, le club est confiant. L’été du Lou commence avec un entrainement ouvert au public ce mardi 19 juillet au stade de Gerland, ensuite aura lieu un stage de préparation organisé la semaine du 15 au 19 août en Corse à l’invitation de la Ligue régionale de Corse et qui se terminera par un match amical contre Montpellier, le champion de France.

Le 25 août se tiendra une soirée de présentation de l’effectif au stade de Gerland, ensuite aura lieu le 3 septembre, la grande reprise du championnat contre Brive au stade Amédée, et enfin, le premier match de la saison à Lyon le week-end du 10-11 septembre pour un remake contre la Rochelle.

Toutefois, le nouvel entraîneur ne se plaint pas des contraintes d’effectif notamment avec des joueurs internationaux qui ne seront pas de la partie lors des compétitions internationales. Yann Roubert : « C’est à nous de trouver une constance avec un effectif qui est de qualité mais aussi de quantité suffisante pour arriver à avoir des joueurs, être toujours 15 à chaque coup d’envoi et 23 sur chaque feuille de match avec une grosse performance à chaque fois, c’est un chalenge mais on est tous confronté au même. »