Loup : l’un des dix départements les plus concernés par la prédation

Avec le nombre d’attaques relayé ces derniers temps, on s’y attendait un peu. La Saône-et-Loire figure parmi les départements français les plus impactés par le loup.



Depuis le début de l’année, l’Office Français de la Biodiversité a effectué 229 constats de dommages à la suite d’attaques sur des animaux d‘élevage 135 peuvent être imputés à des loups et 8 à des lynx.



Selon le JSL, conséquences des 143 attaques attribuées à des loups ou à des lynx, 198 moutons tués (121 blessés) ; 20 bovins tués (13 blessés) ; quatre chèvres tuées (une blessée) ; deux chevaux tués (deux blessés). Un bilan qui fait de la Saône-et-Loire l’un des dix départements les plus concernés par la prédation.